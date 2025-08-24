Girona utrpela zahanbujúci debakel. Hráč Villarrealu sa blysol hetrikom

MADRID. Futbalisti Osasuny Pamplona vyhrali v nedeľnom zápase druhého kola španielskej La Ligy nad Valenciou 1:0.
Jediný gól stretnutia strelil v 9. minúte chorvátsky útočník Ante Budimir. Domáci hrali od 22. minúty v početnej prevahe po červenej karte kapitána Valencie Joseho Gayu.
Náskok síce nezvýšili, no napriek tomu vybojovali prvý triumf v sezóne a v neúplnej tabuľke im patrí desiate miesto. Valencia je štrnásta.
Vysoká výhra sa zrodila na trávniku Villarrealu, ktorý rozstrieľal Gironu 5:0.
Hetrik si pripísal kanadský stredopoliar Tajon Buchanan, ktorý prišiel do tímu vo februári a doposiaľ zaň strelil len jeden gól.
Espanyol Barcelona remizoval na pôde Realu Sociedad San Sebastian 2:2, keď prišiel o dvojgólový náskok vybudovaný v úvodnom dejstve.
La Liga - 2. kolo:
Real Sociedad - Espanyol 2:2 (0:2)
Góly: 61. Barrenetxea, 69. Oskarsson - 10. Milla, 45.+1. Puado (z 11 m)
Villarreal - Girona 5:0 (4:0)
Góly: 16., 28. a 64. Buchanan, 7. Pepe, 25. Marin
Osasuna - Valencia 1:0 (1:0)
Gól: 9. Budimir. ČK: 22. Gaya (Valencia)
