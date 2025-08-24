Girona utrpela zahanbujúci debakel. Hráč Villarrealu sa blysol hetrikom

Hráč Villarrealu Tajon Buchanan oslavuje gól.
Hráč Villarrealu Tajon Buchanan oslavuje gól. (Autor: X / Villarreal CF)
TASR|24. aug 2025 o 21:49
ShareTweet0

Espanyol prišiel na pôde Realu Sociedad o dvojgólový náskok.

MADRID. Futbalisti Osasuny Pamplona vyhrali v nedeľnom zápase druhého kola španielskej La Ligy nad Valenciou 1:0.

Jediný gól stretnutia strelil v 9. minúte chorvátsky útočník Ante Budimir. Domáci hrali od 22. minúty v početnej prevahe po červenej karte kapitána Valencie Joseho Gayu.

Náskok síce nezvýšili, no napriek tomu vybojovali prvý triumf v sezóne a v neúplnej tabuľke im patrí desiate miesto. Valencia je štrnásta.

Vysoká výhra sa zrodila na trávniku Villarrealu, ktorý rozstrieľal Gironu 5:0.

Hetrik si pripísal kanadský stredopoliar Tajon Buchanan, ktorý prišiel do tímu vo februári a doposiaľ zaň strelil len jeden gól.

Espanyol Barcelona remizoval na pôde Realu Sociedad San Sebastian 2:2, keď prišiel o dvojgólový náskok vybudovaný v úvodnom dejstve.

La Liga - 2. kolo:

Real Sociedad - Espanyol 2:2 (0:2)

Góly: 61. Barrenetxea, 69. Oskarsson - 10. Milla, 45.+1. Puado (z 11 m)

Villarreal - Girona 5:0 (4:0)

Góly: 16., 28. a 64. Buchanan, 7. Pepe, 25. Marin

Osasuna - Valencia 1:0 (1:0)

Gól: 9. Budimir. ČK: 22. Gaya (Valencia)

Góly:

Real Oviedo - Real Madrid

/hrá sa od 21.30 h/

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Hráč Villarrealu Tajon Buchanan oslavuje gól.
    Hráč Villarrealu Tajon Buchanan oslavuje gól.
    Girona utrpela zahanbujúci debakel. Hráč Villarrealu sa blysol hetrikom
    dnes 21:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Girona utrpela zahanbujúci debakel. Hráč Villarrealu sa blysol hetrikom