Villarreal dýcha veľkoklubom na chrbát. V Španielsku je tímom s najlepšou formou

Futbalisti Villarrealu sa tešia z gólu.
Futbalisti Villarrealu sa tešia z gólu. (Autor: SITA/AP)
TASR|6. dec 2025 o 17:10
ShareTweet0

Villarreal vyhral šiesty ligový zápas po sebe.

Futbalisti Villarrealu vyhrali v sobotnom zápase 15. kola La Ligy nad Getafe 2:0. Do streleckej listiny sa zapísali Tajon Buchanan a Georges Mikautadze.

Aj vďaka dlhej početnej výhode sa udržali v tabuľke na priebežnom treťom mieste, dva body za vedúcou Barcelonou a bod za Realom Madrid.

V lige má "žltá ponorka" vôbec najlepšiu formu, keď vyhrala posledných šesť zápasov. Tento zápis môže v sobotu na pôde Betis vyrovnať Barcelona.

Getafe je v neúplnej tabuľke siedme. Celkovo prehralo už siedmy zápas a po pätnástich kolách stále nemá priemer ani jeden strelený gól na zápas (13).

La Liga - 15. kolo:

Villarreal - Getafe 2:0 (1:0)

Góly: 45.+5. Buchanan, 64. Mikautadze

ČK: 49. Milla (Getafe)

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Futbalisti Villarrealu sa tešia z gólu.
    Futbalisti Villarrealu sa tešia z gólu.
    Villarreal dýcha veľkoklubom na chrbát. V Španielsku je tímom s najlepšou formou
    dnes 17:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Villarreal dýcha veľkoklubom na chrbát. V Španielsku je tímom s najlepšou formou