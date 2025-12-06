Villarreal dýcha veľkoklubom na chrbát. V Španielsku je tímom s najlepšou formou

Futbalisti Villarrealu vyhrali v sobotnom zápase 15. kola La Ligy nad Getafe 2:0. Do streleckej listiny sa zapísali Tajon Buchanan a Georges Mikautadze.
Aj vďaka dlhej početnej výhode sa udržali v tabuľke na priebežnom treťom mieste, dva body za vedúcou Barcelonou a bod za Realom Madrid.
V lige má "žltá ponorka" vôbec najlepšiu formu, keď vyhrala posledných šesť zápasov. Tento zápis môže v sobotu na pôde Betis vyrovnať Barcelona.
Getafe je v neúplnej tabuľke siedme. Celkovo prehralo už siedmy zápas a po pätnástich kolách stále nemá priemer ani jeden strelený gól na zápas (13).
La Liga - 15. kolo:
Villarreal - Getafe 2:0 (1:0)
Góly: 45.+5. Buchanan, 64. Mikautadze
ČK: 49. Milla (Getafe)