Valjent mal plné ruky práce. Mallorca sa proti Barcelona rozpadla už po polhodine

Martin Valjent v súboji s Laminom Yamalom
Martin Valjent v súboji s Laminom Yamalom (Autor: TASR/AP)
TASR|16. aug 2025 o 21:51
ShareTweet0

Klub z Baleárov hral väčšinu zápas v deviatich.

MADRID. Futbalisti FC Barcelona zvládli úvodný krok na ceste za obhajobou titulu v španielskej La Lige.

V sobotňajšom stretnutí 1. kola zvíťazili na pôde Realu Mallorca 3:0. V obrane domácich odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Martin Valjent.

Úvodné dva góly padli už v prvej polhodine, v 7. min skóroval Raphinha a v 23. Ferran Torres. Akékoľvek myšlienky na obrat skomplikovali domácim dve vylúčenia ešte do prestávky.

V 33. minúte uvidel druhú žltú kartu Manu Morianes a v 39. priamu červenú Vedat Muriqi. V poslednej akcii duelu ešte prikrášlil skóre Lamine Yamal.

La Liga - 1. kolo (sobota):

RCD Mallorca - FC Barcelona 0:3 (0:2)

Góly: 7. Raphinha, 23. Torres, 90.+4. Yamal. ČK: 33. Morianes (po 2. ŽK), 39. Muriqi (obaja Mallorca)

/M. Valjent (Mallorca) odohral celé stretnutie/

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Martin Valjent v súboji s Laminom Yamalom
    Martin Valjent v súboji s Laminom Yamalom
    Valjent mal plné ruky práce. Mallorca sa proti Barcelona rozpadla už po polhodine
    so 21:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Valjent mal plné ruky práce. Mallorca sa proti Barcelona rozpadla už po polhodine