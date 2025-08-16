Valjent mal plné ruky práce. Mallorca sa proti Barcelona rozpadla už po polhodine

MADRID. Futbalisti FC Barcelona zvládli úvodný krok na ceste za obhajobou titulu v španielskej La Lige.
V sobotňajšom stretnutí 1. kola zvíťazili na pôde Realu Mallorca 3:0. V obrane domácich odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Martin Valjent.
Úvodné dva góly padli už v prvej polhodine, v 7. min skóroval Raphinha a v 23. Ferran Torres. Akékoľvek myšlienky na obrat skomplikovali domácim dve vylúčenia ešte do prestávky.
V 33. minúte uvidel druhú žltú kartu Manu Morianes a v 39. priamu červenú Vedat Muriqi. V poslednej akcii duelu ešte prikrášlil skóre Lamine Yamal.
La Liga - 1. kolo (sobota):
RCD Mallorca - FC Barcelona 0:3 (0:2)
Góly: 7. Raphinha, 23. Torres, 90.+4. Yamal. ČK: 33. Morianes (po 2. ŽK), 39. Muriqi (obaja Mallorca)
/M. Valjent (Mallorca) odohral celé stretnutie/