Luis de la Fuente hlási návrat dvoch kľúčových hráčov. Nechýba ani záloha Barcelony

MADRID. V najnovšej nominácii španielskej futbalovej reprezentácie pre septembrové duely kvalifikácie na MS je aj stredopoliar Rodri a obranca Dani Carvajal. Obaja sa vrátili do akcie na júlových MS klubov po vážnom zranení kolena.
Rodri vynechal väčšinu minulej sezóny pre roztrhnutý skrížený väz. V jej závere sa vrátil, no v zápase proti Al Hilalu na MS klubov si privodil zranenie slabín.
Pepovi Guardiolovi bol k dispozícii v dueli 2. kola Premier League proti Tottenhamu, do zápasu nastúpil v 75. minúte.
Carvajal sa zranil ešte v októbri minulého roka. Zápas 9. kola La Ligy síce dohral, no utrpel vážne zranenie pravého predného skríženého väzu, vonkajšieho postranného väzu v kolene a podkolennej šľachy.
Do úvodného stretnutia La Ligy proti Osasune nastúpil z lavičky a v druhom kole už bol v základnej zostave proti nováčikovi z Ovieda.
Súčasťou nominácie sú aj hráči Barcelony Lamine Yamal, Pedri a Fermin Lopez.
Majstrov sveta z roku 2010 čakajú na začiatok kvalifikácie dva zápasy na ihriskách súperov, 4. septembra si zmerajú sily s Bulharskom a o tri dni neskôr vycestujú do Turecka. Štvorčlennú E-skupinu dopĺňa Gruzínsko.
Nominácia Španielska na septembrové duely kvalifikácie MS:
Brankári: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)
Obrancovia: Dani Carvajal, Dean Huijsen (obaja Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (FC Chelsea)
Stredopoliari: Martin Zubimendi, Mikel Merino (obaja Arsenal), Rodrigo (Manchester City), Gavi, Fermin Lopez, Pedri Gonzalez, Dani Olmo (všetci Barcelona), Fabian Ruiz (PSG)
Útočníci: Lamine Yamal, Ferran Torres (obaja Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata, Jesus Rodriguez (obaja Como)