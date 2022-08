Chelsea nezvládla dobre rozohraný duel. Tuchel: Musíme sa vzchopiť

"Momentálne nie sme dosť húževnatí na to, aby sme vyhrali zápasy na ihrisku súpera. Je to podobné ako v Leedsi. Mysleli sme si, že stačí dosť rýchlo streliť gól," uviedol tréner podľa agentúry DPA.

"Musíme zmeniť prístup. Súperi nie sú silnejší, my sa musíme len vzchopiť. To je naša hlavná úloha. Bežne o tom nerád hovorím, nemám to ako dokázať. Ale je to tak. Oba góly boli lacné a to sa nemôže stávať.

Nie je hanba prehrať v Southamptone. Dokážeme to prijať, ale je príliš jednoduché nás vykoľajiť a zdolať," uzavrel nemecký tréner.