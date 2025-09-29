Návrat Solankeho sa vzdiaľuje. Pred zápasom Ligy majstrov netrénoval

Dominic Solanke
Dominic Solanke (Autor: SITA/AP)
TASR|29. sep 2025 o 14:03
ShareTweet0

Tottenham má obmedzené možnosti v útoku.

LONDÝN. Anglický futbalový útočník Dominic Solanke vynechal tréning Tottenhamu Hotspur pred cestou do Nórska na utorkový zápas Ligy majstrov proti Bodö/Glimt. Informovala o tom agentúra DPA.

Solanke hral naposledy za „kohútov“ 23. augusta pri víťazstve nad Manchestrom City. Po zranení členka, ktoré mu narušilo letnú prípravu, sa vrátil do tréningového procesu, ale v pondelok ráno v tréningovom centre chýbal.

Tréner Thomas Frank v piatok pred duelom s Wolverhamptonom Wanderers zmierňoval obavy o Solankeho zdravotný stav, no keďže sa 28-ročný zakončovateľ nezúčastnil otvoreného tréningu pred odletom klubu na utorkový zápas LM, mužstvo má momentálne obmedzené možnosti v útoku.

Absentoval aj Randal Kolo Muani, ktorý v Tottenhame hosťuje z Paríža Saint-Germain, ale po menšom probléme s kolenom sa do tréningu zapojil Ben Davies.

Letná posila Kota Takai sa taktiež objavil na tréningu po problémoch s nohou a späť je aj Yves Bissouma, ktorý ešte v tejto sezóne za tím zo severného Londýna nenastúpil.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Dominic Solanke
    Dominic Solanke
    Návrat Solankeho sa vzdiaľuje. Pred zápasom Ligy majstrov netrénoval
    dnes 14:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Návrat Solankeho sa vzdiaľuje. Pred zápasom Ligy majstrov netrénoval