Mladá reprezentantka sa vracia na Slovensko. U úradujúceho majstra chce hľadať nové výzvy

Talentovaná dvadsaťročná brankárka strávila veľkú časť svojej kariéry na východe Slovenska v dresoch Tatrana Prešov a Partizána Bardejov.
V Bardejove pôsobila v mládežníckych družstvách od kategórie WU15 až po WU19. Okúsila aj ženskú druhú a prvú ligu a stala sa majsterkou Slovenska v kategórii WU19.
Na konte má aj niekoľko zápasov v reprezentačnom drese – začínala v pätnástke, postupne sa prebojovala do sedemnástky a devätnástky. Neskôr sa dostala aj medzi náhradníčky ženského A-tímu.
Absolventka Gymnázia na Združenej škole Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, SOFIA DUPKALOVÁ, sa – podobne ako mnohí jej talentovaní rovesníci – rozhodla pokračovať v kariére v zahraničí.
Po zisku majstrovského titulu SR zamierili jej kroky do susednej Českej republiky, kde sa jej klubom stala prvoligová Lokomotíva Brno. Po krátkom pôsobení sa však vrátila späť na Slovensko.
Sofii Dupkalovej sme položili niekoľko otázok o jej zahraničných skúsenostiach, ale aj o tom, ako sa jej darí v novom pôsobisku – v Spartaku Myjava.
Ako sa vám darilo v Brne a prečo ste sa rozhodli odísť?
V Brne bolo super, zažila som tam veľa pekných chvíľ a futbalovo ma to posunulo. No už dlhšie som cítila, že sa chcem vrátiť hrať na Slovensko a urobiť nový krok. Chcela som byť bližšie k domovu a hľadať nové výzvy.
Prečo práve Myjava?
Myjava ma zaujala zázemím, prístupom a ambíciami klubu. Od začiatku som mala pocit, že je to miesto, kde môžem rásť a kde ženský futbal berú vážne. Rýchlo som pochopila, že tam zapadnem.
Zhodnoťte jarnú časť súťaže.
Jarná časť bola solídna a ukázali sme, že vieme hrať odvážny a moderný futbal. Nie všetko bolo perfektné, ale tím išiel správnym smerom. Každým zápasom sme sa posúvali ďalej.
Ako vás privítali bývalé spoluhráčky z Bardejova, ktoré v súčasnosti obliekajú dres Myjavy ?
Privítali ma výborne a veľmi rýchlo mi pomohli zapadnúť. Keďže sa poznáme, všetko bolo prirodzené a pohodové. Kolektív je tu naozaj silný.
Aké sú ciele klubu v tejto sezóne?
Chceme sa držať na prvom mieste v tabuľke a ukázať, že Myjava má na to byť najlepšia.
Ideme si za tým odvážnym, moderným futbalom a maximálnou prácou každý deň. Veľkým cieľom je aj Liga majstrov – veríme, že to môžeme dokázať.
Aké máte pocity pri zápasoch proti Bardejovu?
Je to vždy špeciálne, lebo mám na Bardejov veľa spomienok. Ale keď sa začne zápas, nostalgia ide bokom a sústredím sa naplno na svoj tím. Je to motivujúci moment ukázať, kam som sa posunula.
Čo škola a voľný čas?
Popri futbale sa venujem škole – študujem na Fakulte športu v Prešove a snažím sa všetko zvládať vyrovnane.
Vo voľnom čase si rada oddýchnem alebo stretnem priateľov. Pomáha mi to udržať rovnováhu a mať čistú hlavu.