Mladík Žiliny si na debut počká. Slováci museli urobiť v nominácii jednu zmenu

Slovenský futbalista Marek Okál si na zápasovú premiéru v reprezentácii do 21 rokov bude musieť ešte počkať.
Asistent trénera Štefan Markulík vo štvrtok informoval, že 17-ročný ľavý obranca Žiliny s tímom neodletel a v kádri ho nahradil obranca Samuel Bagín, ktorý hosťuje v druholigovom Šamoríne z AS Trenčín.
„Sokolíkov“ čaká v piatok o 16.00 h v Kazachstane siedme vystúpenie v rámci D-skupiny kvalifikácie ME 2027.
„Pre nás bolo veľmi dôležité, aby hráči dôkladne zregenerovali po víkendových zápasoch, keďže niektorí z nich hrali aj v nedeľu súťažné duely. Do pondelka a utorka sme sa snažili vložiť všetko, čo bolo pre nás zásadné.
Nápomocné boli aj minuloročné tri zrazy, v ktorých mužstvo nadobudlo veľa poznatkov o princípoch hry. V tomto sme, myslím si, odviedli dobrú prácu,“ citoval Markulíka web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Trénerský štáb má v Kazachstane k dispozícii troch brankárov a dvadsať hráčov do poľa. „Zo zdravotných dôvodov nás opustil Marek Okál, ktorému zdravotný stav nedovolil pokračovať ďalej.
Nahradili sme ho Samom Bagínom, ktorý bol s nami na zrazoch na konci minulého roka a pozná princípy, ktoré na jeho pozícii vyžadujeme. Okrem tejto zmeny však nemáme hlásené žiadne zdravotné problémy a káder, ktorý tu máme, je plne k dispozícii do zápasu,“ informoval Markulík.
Slováci v novembri v Prešove zdolali Kazachov 2:1 po obrate, ktorý v druhom polčase režíroval dvoma gólmi striedajúci Adrián Fiala. Pre trénera Kazachov Vladimira Čeburina pôjde o vôbec prvý zápas na lavičke tamojšej reprezentácie do 21 rokov.
„Očakávam, že ich trénersky štáb pristúpi k zápasu pragmaticky. Nový tréner Kazachstanu nemal príliš čas toho veľa meniť. Predpokladám, že Kazachovia budú dobre organizovaní v defenzíve, budú pracovití a budú ťažiť zo štandardných situácií.
Na tieto aspekty, ako aj na spôsoby, ako otvárať ich kompaktný blok, sme sa v rámci prípravy zamerali. Veľmi nám môže pomôcť úvodný gól, ktorý by zápas a súpera mohol otvoriť,“ dodal hlavný tréner ligovej Podbrezovej.
„Sokolíci“ majú za sebou dlhú cestu do Strednej Ázie. Zo zrazu v Šamoríne sa presunuli do Viedne, odkiaľ leteli cez Istanbul do kazašského Šimkentu a následne ešte absolvovali cestu autobusom do dejiska piatkového duelu Turkestanu. Vzdušnou čiarou preleteli takmer štyritisíc kilometrov a na cestách strávili od utorňajšieho popoludnia viac ako 24 hodín.
„Cesta bola náročná, ale vedeli sme, aká dlhá je cesta do Kazachstanu. Realizačný tím nám zabezpečil dobrý servis. Už včera (v stredu, pozn.) a aj dnes sme mali čas na regeneráciu, takže predpokladám, že sa dáme dokopy a budeme pripravení,“ povedal obranca sokolíkov Jakub Jakubko.
V tabuľke D-skupiny patrí Slovákom druhá priečka o dva body za Anglickom, ktoré má zápas k dobru. Rovnako tak aj tretie Írsko, ktoré stráca šesť bodov na druhé miesto. Kazachovia sú na poslednej šiestej priečke o skóre za Moldavskom.
Priamo na záverečný turnaj postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší spomedzi druhých tímov. Zvyšných osem čaká baráž. Úvodný výkop piatkového duelu D-skupiny kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov 2027 v Albánsku a Srbsku medzi Kazachstanom a Slovenskom je naplánovaný na 16.00 h v Turkestane.
„Za tie jesenné zrazy už máme v sebe herný systém ako aj veci, ktoré od nás trénerský štáb vyžaduje. Možno práve teraz môžeme ukázať našu kvalitu v tom, ako náš herný systém dokážeme preniesť pri nižšom počte tréningov do zápasu,“ dodal 21-ročný stopér Jakubko, jeden z dvoch hráčov slovenského výberu, ktorý v doterajšom priebehu kvalifikácie odohral kompletnú zápasovú minutáž.
Nominácia Slovenska U21 na zápas proti Kazachstanu
Brankári: Dominik Ťapaj (FC Viktoria Plzeň), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Jakub Badžgoň (MŠK Žilina)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Marek Okál (MŠK Žilina), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Tomáš Jaššo (FC Petržalka), Nikolas Brandis (AS Trenčín)
Stredopoliari: Ján Murgaš (MFK Ružomberok), Samuel Gidi (FC Cincinnati), Artur Musák (FC Baník Ostrava), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Miroslav Sovič (FC Košice)
Útočníci: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Andy Masaryk (Tatran Prešov), Patrik Dulay (FC Slovan Liberec), Milan Šimon Rehuš (FC Košice), Jakub Pira (FC Baník Ostrava), Adam Griger (ŠK Slovan Bratislava)