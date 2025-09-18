Rebríček FIFA: Slovensko si polepšilo o desať miest. Nemecko vypadlo z top pozícií

Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.
Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko. (Autor: TASR)
TASR|18. sep 2025 o 13:09
Pozrite si rebríček FIFA. Na čele sú po novom Španieli, na ktorom mieste je Slovensko?

ZÜRICH. Španielska reprezentácia sa po 11 rokoch vrátila na čelo rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

V najnovšom rebríčku nahradili úradujúci majstri Európy na 1. mieste Argentínu, Slovensko si polepšilo najviac zo všetkých krajín a figuruje na 42. mieste.

Zverenci Francesca Calzonu majú na konte 1491,87 bodu. Posun o 10 priečok Slovákom zabezpečili víťazstvá v kvalifikácii MS nad Nemeckom (2:0) a Luxemburskom (1:0).

Prehratý zápas na Tehelnom poli stál Nemcov miesto v top 10, z 9. miesta klesli na dvanáste.

Ich miesto zaujalo Chorvátsko a ak si ho udrží, bude v prípade postupu na svetový šampionát pri decembrovom žrebe skupín MS 2026 nasadené v prvom koši.

Najlepšiu deviatku mužstiev doplnia v prvom koši traja spoluorganizátori USA, Kanada a Mexiko.

Medzi trojicou najlepších je aj druhé Francúzsko a tretia Argentína, majstri sveta z Kataru dovtedy vládli renkingu nepretržite od aprílového vydania spred dvoch rokov. V juhoamerickej kvalifikácii MS naposledy prehrali v Ekvádore 0:1.

Aktuálny rebríček FIFA

/k 18. septembru 2025/

P.

Krajina

Body

1. (2.)

Španielsko

1875,37

2. (3.)

Francúzsko

1870,92

3. (1.)

Argentína

1862,03

4. (4.)

Anglicko

1820,44

5. (6.)

Portugalsko

1779,55,

6. (5.)

Brazília

1761,6

7. (6.)

Holandsko

1754,17

8. (8.)

Belgicko

1739,54

9. (10.)

Chorvátsko

1714,2

10. (11.)

Taliansko

1710,06

42. (52.)

Slovensko

1491,87


Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.
Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.
Rebríček FIFA: Slovensko si polepšilo o desať miest. Nemecko vypadlo z top pozícií
dnes 13:09
