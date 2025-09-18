Rebríček FIFA: Slovensko si polepšilo o desať miest. Nemecko vypadlo z top pozícií

ZÜRICH. Španielska reprezentácia sa po 11 rokoch vrátila na čelo rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
V najnovšom rebríčku nahradili úradujúci majstri Európy na 1. mieste Argentínu, Slovensko si polepšilo najviac zo všetkých krajín a figuruje na 42. mieste.
Zverenci Francesca Calzonu majú na konte 1491,87 bodu. Posun o 10 priečok Slovákom zabezpečili víťazstvá v kvalifikácii MS nad Nemeckom (2:0) a Luxemburskom (1:0).
Prehratý zápas na Tehelnom poli stál Nemcov miesto v top 10, z 9. miesta klesli na dvanáste.
Ich miesto zaujalo Chorvátsko a ak si ho udrží, bude v prípade postupu na svetový šampionát pri decembrovom žrebe skupín MS 2026 nasadené v prvom koši.
Najlepšiu deviatku mužstiev doplnia v prvom koši traja spoluorganizátori USA, Kanada a Mexiko.
Medzi trojicou najlepších je aj druhé Francúzsko a tretia Argentína, majstri sveta z Kataru dovtedy vládli renkingu nepretržite od aprílového vydania spred dvoch rokov. V juhoamerickej kvalifikácii MS naposledy prehrali v Ekvádore 0:1.
Aktuálny rebríček FIFA
/k 18. septembru 2025/
P.
Krajina
Body
1. (2.)
Španielsko
1875,37
2. (3.)
Francúzsko
1870,92
3. (1.)
Argentína
1862,03
4. (4.)
Anglicko
1820,44
5. (6.)
Portugalsko
1779,55,
6. (5.)
Brazília
1761,6
7. (6.)
Holandsko
1754,17
8. (8.)
Belgicko
1739,54
9. (10.)
Chorvátsko
1714,2
10. (11.)
Taliansko
1710,06
42. (52.)
Slovensko
1491,87