Pred duelom s Moldavskom prišla dobrá správa. Dvadsaťjednotku posilnil hráč áčka

STARÁ LESNÁ. Slovenskí futbalisti do 21 rokov nastúpia v utorňajšom zápase proti Moldavsku s cieľom nadviazať na výkony z nedávnych duelov a zvýšiť svoje šance na postup z D-skupiny kvalifikácie ME 2027.
Tréneri už môžu počítať aj so stredopoliarom Máriom Sauerom, ktorý v piatok v Írsku nehral, keďže v tom čase bol súčasť reprezentačného A-mužstva. Asistent trénera Štefan Markulík verí, že tím naplno využije domáce prostredie a potvrdí herný progres.
Slováci figurujú po troch zápasoch na prvej priečke tabuľky so ziskom siedmich bodov rovnako ako Íri. Tieto dva tímy v piatok remizovali 2:2, no preskočiť ich môže Anglicko, ktoré zaostáva o bod a v pondelok ho čakal súboj proti outsiderovi skupiny Andorre.
Piatkový zápas zanechal rozpačité pocity
Slováci sa zameriavajú najmä na svoj výkon. „Chceme byť systémovo variabilní, to znamená trhať obrannú líniu a rozbíjať súperov blok prienikovými prihrávkami a dobrými rozbehmi. V tomto smere môže priniesť pridanú hodnotu práve Majo (Sauer).
Verím, že náš výkon bude taký, že si s tým čo najrýchlejšie poradíme. Pomôcť by nám mohol rýchly gól. Verím, že to tak bude,“ konštatoval Markulík.
„Sokolíci“ v piatok v Corku dvakrát tesne viedli a v závere mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no napokon si s Írmi podelili body. „V konečnom dôsledku môže byť tá remíza dôležitá, no mohli sme získať aj tri body.
V 90. minúte nám chýbalo trochu športového šťastia, keď bola lopta na bránkovej čiare. Nič sa však nemení na tom, že náš výkon bol znovu lepší než v septembri,“ povedal Markulík.
Výkon tímu pochválil aj kapitán Jakub Jakubko: „Myslím si, že to bol náš najlepší výkon v kvalifikácii. Verím, že budeme pokračovať v trende neustáleho zlepšovania a že to potvrdíme aj v utorok. Na ten zápas sa veľmi teším, keďže som v Košiciach strávil nejaký čas. Príde sa pozrieť aj moja rodina.“
Dôležitá posila
V kádri slovenského tímu nastala pred duelom s Moldavskom jedna zmena. „Menší problém mal počas zápasu v Írsku Daniel Danihel, ktorý preto aj striedal. Našťastie to nie je nič vážnejšie.
Sme radi, že nám v zápase s Moldavskom pomôže taký skúsený hráč ako Mário Sauer, ktorý hrá v jednej z piatich najlepších európskych líg,“ uviedol Markulík.
Nominácia reprezentácie do 21 rokov na zápas kvalifikácie ME 2027
Brankári: Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Matej Jurička (FK Železiarne Podbrezová)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Daniel Danihel (FK Teplice), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Samuel Bagín (AS Trenčín), Matej Riznič (FK Teplice), Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina)
Stredopoliari: Samuel Gidi (FC Cincinnati), Ján Murgaš (FC Admira Wacker), Miroslav Sovič (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Karol Blaško (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Mário Sauer (FC Toulouse)
Útočníci: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Lukáš Prokop (MŠK Žilina), Adam Griger (FC Hradec Králové), Adrián Fiala (AS Trenčín), Jakub Pira (FC Baník Ostrava)
Sauer bol v nedávnej minulosti kapitán slovenskej „dvadsaťjednotky“ a počas jeho absencie mal kapitánsku pásku obranca Jakub Jakubko. Otázku, kto z nich bude kapitán proti Moldavsku, vyrieši vedenie tímu pred zápasom. V ňom sa budú mladí Slováci spoliehať aj na podporu publika v Košickej futbalovej aréne.
„Myslím si, že kvalitou kádra a domácim prostredím máme priestor na to, aby sme ukázali, čo je v našom tíme. Verím, že po utorňajšom zápase budeme všetci spokojní. Moldavci majú veľmi dobre organizovaný stredný a hlboký blok.
Myslím si, že ich prvú a druhú fázu preskočíme celkom rýchlo, no o to náročnejšie to budeme mať v útočnej zóne. Verím, že si s tým poradíme,“ skonštatoval Markulík.
Jakub Jakubko, ktorý v nedávnych sezónach pôsobil v FC Košice, sa na duel v Košickej futbalovej aréne mimoriadne teší. Pre rodinu a známych rezervoval dvadsať vstupeniek a verí, že jeho tím poteší divákov výkonom aj výsledkom.
„Bude to aj o hlave a o tom, aby sme to nepodcenili. V piatok sme odohrali zápas v Írsku proti kvalitnému súperovi a teraz nás čaká Moldavsko, ktoré je papierovo slabší súper. S takými tímami je to niekedy ťažšie,“ povedal Jakubko.
Zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
utorok, 14. októbra: SR - Moldavsko /18.00, Košice/
štvrtok, 13. novembra: SR - Kazachstan /17.00/
utorok, 18. novembra: SR - Anglicko /17.00/
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR