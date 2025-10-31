Slovenskí futbalisti proti outsiderovi nezaváhali. Potešila ich aj remíza Švajčiarov, sú prví

Kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov
Slovensko - San Maríno 2:0 (1:0)
Góly: 11. Ševčík, 78. Liška
BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti do 17 rokov uspeli aj vo svojom druhom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie na budúcoročné ME v Estónsku. Úlohu favorita potvrdili v piatkovom stretnutí, v ktorom zdolali rovesníkov zo San Marína 2:0.
V prvom zápase zaznamenali Slováci víťazstvo proti Bulharsku (1:0) a po dvoch dueloch im so šiestimi bodmi patrí priebežné 1. miesto v skupine. Dva body za nimi sú Švajčiari, ktorí iba remizovali s Bulharmi 1:1.
Slovenských mladíkov čaká v pondelok súboj so Švajčiarskom.