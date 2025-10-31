Slovenskí futbalisti proti outsiderovi nezaváhali. Potešila ich aj remíza Švajčiarov, sú prví

Radosť hráčov Slovenska do 17 rokov.
Radosť hráčov Slovenska do 17 rokov. (Autor: Facebook/SFZ)
31. okt 2025 o 19:32
V prvom zápase kvalifikácie zaznamenali Slováci víťazstvo proti Bulharsku (1:0).

Kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov

Slovensko - San Maríno 2:0 (1:0)

Góly: 11. Ševčík, 78. Liška

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti do 17 rokov uspeli aj vo svojom druhom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie na budúcoročné ME v Estónsku. Úlohu favorita potvrdili v piatkovom stretnutí, v ktorom zdolali rovesníkov zo San Marína 2:0.

V prvom zápase zaznamenali Slováci víťazstvo proti Bulharsku (1:0) a po dvoch dueloch im so šiestimi bodmi patrí priebežné 1. miesto v skupine. Dva body za nimi sú Švajčiari, ktorí iba remizovali s Bulharmi 1:1.

Slovenských mladíkov čaká v pondelok súboj so Švajčiarskom.

Reprezentácie

dnes 19:32
