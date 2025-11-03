Mladí Slováci ovládli skupinu a postúpili do ďalšej fázy. Mrzieť ich môže vyrovnanie v nadstavení

Kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov
Slovensko - Švajčiarsko 1:1 (0:0)
Góly: 77. Václavek - 90.+1 Ponik
POPRAD. Slovenskí futbalisti do 17 rokov remizovali v pondelkovom stretnutí prvej fázy kvalifikácie ME 2026 v Poprade so Švajčiarskom 1:1. Stali sa tak víťazmi turnaja 10. skupiny. Už pred stretnutím bolo isté, že postúpia do druhej fázy.
Švajčiari mali v zápase silnejšiu motiváciu bojovať, na postup potrebovali získať bod. Slovákom stačila na prvenstvo v skupine remíza, napriek tomu sa ujali vedenia, keď v 77. minúte skóroval stredopoliar MŠK Žilina Marko Václavek.
Švajčiarom vytúžený výsledok zariadil v 91. minúte Gentian Ponik. Bulharom k postupu nestačil ani triumf 5:0 nad San Marínom v paralelne hranom stretnutí v Spišskej Novej Vsi.