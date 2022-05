Slováci budú v júni hrať bez Hancka. Sme favorit skupiny, vraví Tarkovič

Dávid Hancko sa ospravedlnil z osobných dôvodov a bude nám chýbať. Je to pre nás komplikácia, rátali sme s ním do základu," povedal na nedeľňajšom zraze Tarkovič.

"Momentálne tu nie nie Bero, ktorý príde zajtra. To isté sa týka Rusnáka. Jeho čakáme v utorok, pretože transfer z USA je komplikovanejší.

Verím, že hráči pochopili situáciu, v akej sa nachádzame a urobia všetko pre to, aby sme sa vrátili do B-divízie. Žiadne mužstvo v skupine však nie je slabé," varoval Tarkovič pred silou papierovo slabších protivníkov.

"Všetci hráči sú našťastie v poriadku. Verím, že aj kemp nám pomohol pripraviť sa na štyri ťažké zápasy. Bol to veľmi prospešný kemp z toho pohľadu, že nám pomohol hráčov správne nastaviť.

Zo zdravotných dôvodov sa do nominácie nedostali brankári Martin Dúbravka a Dominik Holec, z hráčov do poľa Denis Vavro, Jakub Hromada a Adam Zreľák.

Juraj Kucka sa cíti zdravotne v poriadku, no pred štyrmi zápasmi v priebehu desiatich dní má rešpekt. "Od stredy trénujem naplno a verím, že to tak bude aj ďalej. Čo sa týka klubu, vo Watforde som skončil.

Zatiaľ ešte neviem, kde budem v novej sezóne pôsobiť. Čakám, či sa počas zrazu neozve môj manažér s nejakou ponukou. Nevylučujem ani návrat na Slovensko, všetko je otvorené. Momentálne sa sústredím na reprezentáciu, čakajú nás štyri zápasy v priebehu desiatich dní.

Verím, že máme kvalitu, aby sme to zvládli. Určite nikto z hráčov po náročných sezónach nie je nadšený, že program je takýto nahustený. Musíme to však rešpektovať a popasovať sa s tým, veľký dôraz bude treba klásť na regeneráciu," myslí si Kucka.

Tridsaťpäťročný stredopoliar varuje pred podcenením súperov. "Musíme sa k tomu postaviť zodpovedne a nikoho nepodceniť. Možno ich hráči nehrávajú v takých kvalitných ligách ako my, ale ak by sme k tomu pristúpili takýmto spôsobom, dopadli by sme zle," dodal Kucka.

Slováci si v 3. skupine C-divízie LN zmerajú sily s Bieloruskom v Srbsku (3. júna o 20.45 v Novom Sade), Kazachstanom (6. júna o 20.45 v Trnave), Azerbajdžanom (10. júna o 18.00 v Baku) a opäť Kazachstanom (13. júna o 16.00 v Nur-Sultane).