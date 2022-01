Je rozhodnuté. Slovenská futbalová reprezentácia má oficiálne trénera

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia má od polovice januára staro-nový realizačný tím. Na lavičke zostáva doterajší tréner Štefan Tarkovič.

Informáciu oznámil prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik na tlačovom brífingu v Sieni slávy SFZ po rokovaní Výkonného výboru, ktorý rozhodol jednohlasne.

Jeho prvoradým výkonnostným cieľom je postúpiť späť do B-divízie Ligy národov. Slovensko vypadlo do nižšej skupiny na jeseň 2020.

"Nový kontrakt platí do konca kvalifikačného cyklu, teda do konca roka 2023. Ak však nepostúpi do B-divízie Ligy národov, môžeme tento kontrakt predčasne ukončiť," vysvetlil Kováčik.