Slovenskí futbalisti si v rebríčku FIFA mierne polepšili. Taliansko vypadlo z TOP 10

ZÜRICH. Španielski reprezentanti sú aj po novembrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 na čele rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
V najlepšej trojke zostali aj Argentínčania s Francúzmi. Druhá priečka patrí úradujúcim majstrom sveta z Kataru. Slovensko si polepšilo o jednu pozíciu a patrí mu 45. miesto.
Najvýraznejší posun v rebríčku zaznamenala Malta, ktorá poskočila o päť priečok vyššie a aktuálne figuruje na 161. pozícii.
Slováci v prvom novembrovom zápase triumfovali v Košiciach nad Severným Írskom 1:0 gólom z nadstaveného času.
Následne uzavreli kvalifikáciu bojom o priamu miestenku na svetový šampionát, no v Lipsku podľahli domácim Nemcom 0:6.
Mužstvo Francesca Calzonu sa tak predstaví v baráži o postup na majstrovstvá sveta 2026.
Slovenská reprezentácia pôjde do štvrtkového žrebu z druhého výkonnostného koša a v semifinále doma privíta jedného zo štvorice Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo.
Na postup na turnaj v USA, Kanade a Mexiku bude musieť prejsť cez dvoch súperov.
Slováci si po výsledkoch so Severným Írskom a Nemeckom pripísali do rebríčka 2,3 bodu a zabezpečili si pozíciu v druhom výkonnostnom koši, ktorá zaručuje semifinálový zápas na domácej pôde.
Z možných súperov z tretieho koša je najvyššie Írsko na 59. mieste. Nasledujú Albánsko (63.), Bosna a Hercegovina (71.) a Kosovo (80.).
Aktuálny rebríček FIFA
/k 19. novembru 2025/
P.
Krajina
Body
1. (1.)
Španielsko
1877,18
2. (2.)
Argentína
1873,33
3. (3.)
Francúzsko
1870
4. (4.)
Anglicko
1834,12
5. (7.)
Brazília
1760,46
6. (5.)
Portugalsko
1760,38
7. (6.)
Holandsko
1756,27
8. (8.)
Belgicko
1730,71
9. (10.)
Nemecko
1724,15
10. (11.)
Chorvátsko
1716,88
45. (46.)
Slovensko
1485,65
59. (62.)
Írsko
1436,04
63. (61.)
Albánsko
1401,07
71. (75.)
Bosna a Hercegovina
1362,37
80. (84.)
Kosovo
1308,84