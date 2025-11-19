Slovenskí futbalisti si v rebríčku FIFA mierne polepšili. Taliansko vypadlo z TOP 10

Na snímke hráči Slovenska počas zápasu A-skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku.
Na snímke hráči Slovenska počas zápasu A-skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. nov 2025 o 16:56
ShareTweet0

Po výsledkoch so Severným Írskom a Nemeckom si pripísali do rebríčka 2,3 bodu.

ZÜRICH. Španielski reprezentanti sú aj po novembrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 na čele rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

V najlepšej trojke zostali aj Argentínčania s Francúzmi. Druhá priečka patrí úradujúcim majstrom sveta z Kataru. Slovensko si polepšilo o jednu pozíciu a patrí mu 45. miesto.

Najvýraznejší posun v rebríčku zaznamenala Malta, ktorá poskočila o päť priečok vyššie a aktuálne figuruje na 161. pozícii.

Slováci v prvom novembrovom zápase triumfovali v Košiciach nad Severným Írskom 1:0 gólom z nadstaveného času.

Následne uzavreli kvalifikáciu bojom o priamu miestenku na svetový šampionát, no v Lipsku podľahli domácim Nemcom 0:6.

Mužstvo Francesca Calzonu sa tak predstaví v baráži o postup na majstrovstvá sveta 2026.

Slovenská reprezentácia pôjde do štvrtkového žrebu z druhého výkonnostného koša a v semifinále doma privíta jedného zo štvorice Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo.

Na postup na turnaj v USA, Kanade a Mexiku bude musieť prejsť cez dvoch súperov.

Slováci si po výsledkoch so Severným Írskom a Nemeckom pripísali do rebríčka 2,3 bodu a zabezpečili si pozíciu v druhom výkonnostnom koši, ktorá zaručuje semifinálový zápas na domácej pôde.

Z možných súperov z tretieho koša je najvyššie Írsko na 59. mieste. Nasledujú Albánsko (63.), Bosna a Hercegovina (71.) a Kosovo (80.).

Aktuálny rebríček FIFA

/k 19. novembru 2025/

P.

Krajina

Body

1. (1.)

Španielsko

1877,18

2. (2.)

Argentína

1873,33

3. (3.)

Francúzsko

1870

4. (4.)

Anglicko

1834,12

5. (7.)

Brazília

1760,46

6. (5.)

Portugalsko

1760,38

7. (6.)

Holandsko

1756,27

8. (8.)

Belgicko

1730,71

9. (10.)

Nemecko

1724,15

10. (11.)

Chorvátsko

1716,88

45. (46.)

Slovensko

1485,65

59. (62.)

Írsko

1436,04

63. (61.)

Albánsko

1401,07

71. (75.)

Bosna a Hercegovina

1362,37

80. (84.)

Kosovo

1308,84

Reprezentácie

Na snímke hráči Slovenska počas zápasu A-skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku.
Na snímke hráči Slovenska počas zápasu A-skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku.
Slovenskí futbalisti si v rebríčku FIFA mierne polepšili. Taliansko vypadlo z TOP 10
dnes 16:56
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slovenskí futbalisti si v rebríčku FIFA mierne polepšili. Taliansko vypadlo z TOP 10