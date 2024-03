ONLINE: Slovensko - Rakúsko dnes (prípravný zápas, EURO 2024) LIVE

Slovenská futbalove reprezentácia odohrá v tomto asociačnom termíne dva prípravné zápasy. Dnes sa stretnú na domácej pôde proti Rakúsku a v utorok odohrajú zápas na pôde Nórska.



Nominácia Slovenska



Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Henrich Ravas (New England Revolution)



Obrancovia: Norbert Gyömbér (US Salernitana), Dávid Hancko (Feynoord Rotterdam), Matúš Kmeť (AS Trenčín), Denis Vavro (FC Kodaň), Peter Pekarík (Hertha Berlín), Michal Tomič (Slavia Praha), Vernon De Marco (Hatta Club), Ľubomír Šatka (Samsunspor), Tomáš Nemčík (Rosenborg BK), Adam Obert (Cagliari Calcio)



Stredopoliari: Dominik Hollý (FK Jablonec), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (K.R.C. Genk), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (Hamburger SV), Tomáš Rigo (Baník Ostrava), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Róbert Mak (FC Sydney)



Útočníci: Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam), Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica), Róbert Boženík (Boavista Porto), Aleksandar Čavrič (Kašima Antlers), Ivan Schranz (Slavia Praha), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Dávid Ďuriš (Calcio Ascoli), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec)