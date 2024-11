ONLINE: Slovensko U21 - Portugalsko U21 dnes, prípravný zápas LIVE (Trenčín)

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov má naplánované v novembrovom asociačnom termíne dva prípravné zápasy. Prvý odohrali slovenskí mladíci proti Holandsku a vo výbornom zápase sa zrodila remíza 3:3. Dnes sa v Trenčíne popasujú proti rovesníkom z Portugalska.



Nominácia Slovenska do 21 rokov



Brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Tomáš Frühwald (Bohemians Praha 1905), Adam Danko (FK Železiarne Podbrezová)



Obrancovia: Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Nicolas Šikula (MFK Dukla Banská Bystrica), Jakub Jakubko (FC Košice), Patrik Leitner (MFK Chrudim), Dominik Javorček (Holstein Kiel), Marek Ujlaky (FC Spartak Trnava), Alexander Selecký (MFK Ružomberok), Timotej Hranica (MŠK Žilina)



Stredopoliari: Martin Šviderský (UD Almeria), Sebastian Nebyla (FK Jablonec), Adam Tučný (MFK Ružomberok), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Mario Sauer (MŠK Žilina), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín)



Útočníci: Adrián Kaprálik (MŠK Žilina), Branislav Spáčil (Górnik Leczna), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Dominik Veselovský (MFK Dukla Banská Bystrica), Adam Griger (FC Hradec Králové), Roman Čerepkai (FK Teplice), Timotej Jambor (FC Rapid București), Dominik Hollý (FK Jablonec)