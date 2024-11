Skvelý výkon mladých Slovákov. S favoritom z Holandska viedli už o dva góly

Jaroslav Kentoš, tréner SR: "Do zápasu nám pomohol vyrovnávajúci gól. Vstup do druhého polčasu sme mali naozaj dobrý a chcel by som, aby sme tak hrali čo najdlhšie. Keď súper prestriedal, inkasovali sme dva góly. Začali sme prepadávať v defenzíve, súper prevzal iniciatívu. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa do toho vrátili. Inak to bol veľmi dobrý zápas na analýzu a výborný test pred šampionátom."

Adrián Kaprálik, útočník SR a strelec dvoch gólov: "Divákom sa tento zápas musel páčiť. Myslím si, že môžeme byť spokojní. Dali sme tri góly, no škoda troch inkasovaných. Za stavu 3:1 sme si to mohli ustrážiť. Aj s Portugalskom budeme chcieť hrať ofenzívne. Verím, že znovu strelíme nejaké góly a podarí sa nám zvíťaziť."