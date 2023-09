Cristiano Ronaldo je na Slovensku. Po niekoľkohodinovom lete ho čaká tréning

BRATISLAVA. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo doletel na Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Spoločne s reprezentáciou Portugalska odohrajú duel už v piatok na Tehelnom poli.

Ronaldo letel lietadlom s číslom KLJ7012, ktoré bolo litovskej spoločnosti KlasJet. Tá sa špecializuje na charterové lety v biznis triede.

Z Lisabonu malo lietadlo vyraziť o 11:00 miestneho času, no napokon odletelo až o 12:03. Príchod do Bratislavy bol tak plánovaný na 15:42, no pre časový sklz napokon doleteli Portugalci o 16:26 SELČ.