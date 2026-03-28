Mladí Slováci prehrali aj druhý duel druhej fázy kvalifikácie ME. Stratili šancu na postup

Slovenský futbalista do 17 rokov. (Autor: Slovenský futbalový zväz﻿)
TASR|28. mar 2026 o 15:05
Zverenci trénera Juraja Pekára prehrali v prvom súboji s Chorvátskom 2:5.

Druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov

Slovensko - Poľsko 0:4 (0:2)

Góly: 5. Buchta, 7. a 55. Szywala, 57. Zalewski

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov podľahli rovesníkom z Poľska 0:4 v druhom zápase 7. skupiny A-divízie kvalifikácie ME v Opole a už nemôžu postúpiť na šampionát.

Na podujatie, ktoré bude na prelome mája a júna hostiť Estónsko, postúpia iba víťazi skupín.

Zverenci trénera Juraja Pekára prehrali v prvom súboji s Chorvátskom 2:5, účinkovanie v kvalifikačnej skupine zakončia v utorok proti Írom.

Reprezentácie

