Slováci spoznali nasadenie v C-divízii. Žrebovať ich budú z druhého koša

NYON. Slovenská futbalová reprezentácia bude aj v nasledujúcej edícii Ligy národov účinkovať v C-divízii a pri žrebe bude zaradená do druhého koša. Informoval o tom web tntsports.co.uk.

Nový ročník LN sa začne po MS 2026. Od septembra do novembra odohrajú tímy všetky zápasy v ligovej fáze, ktorá sa skončí 17. novembra.

Na marec 2027 sú následne naplánované vyraďovacie súboje, Final Four sa uskutoční v júni 2027. Slováci zotrvali v C-divízii po prehre so Slovinskom v play off.

V A-divízii sa okrem štyroch finalistov tohto ročníka (Nemecko, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko) nachádzajú napríklad aj Taliansko, Holandsko, Anglicko, Česko či Turecko.