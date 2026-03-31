Slovenskej sedemnástke nevyšiel záver kvalifikácie, utrpela vysokú prehru

TASR|31. mar 2026 o 18:24
Mladí Slováci stratili šancu postúpiť už skôr.

Druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov

Slovensko - Írsko 0:7 (0:4)

Góly: 8., 20. a 39. Murphy, 29. Sheridan, 55. Harpur, 60. Wuna (z 11 m), 75. Armstrong

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov zakončili svoje účinkovanie v 7. skupine A-divízie kvalifikácie ME vysokou prehrou.

Zverenci trénera Juraja Pekára podľahli v utorkovom zápase v poľskom Brzegu rovesníkom z Írska 0:7 a v tabuľke obsadili bez bodu posledné štvrté miesto.

Mladí Slováci stratili šancu postúpiť na šampionát už v sobotu, keď prehrali v Opole s domácim Poľskom 0:4.

Predtým nestačili ani na Chorvátov (2:5). Na podujatie, ktoré bude na prelome mája a júna hostiť Estónsko, postúpili Chorváti ako víťazi skupiny.

