Slovenská reprezentácia už (ne)pozná Hranicu (Podcast Spoza piva)

Ale späť k téme. Liverpool má skvelý úvod do sezóny a Arne Slot si ide vlastné mindgames.

Rovnako sa darí aj Košiciam, ktoré naposledy doma urvali tri body proti Ružomberku. Samo má tým pádom za sebou víkend snov. Timo to tvrdiť nemôže, keďže Bayern nedokázal udržať proti rozbehnutému Frankfurtu stav a napokon sa delili body.

Opornou témou našej najnovšej epizódy je však, ako inak, reprezentácia. Sokoli opäť pod vedením F.Calzonu s nejakými novými, ale aj klasickými hráčmi.

Nováčikom je Timo Hranica zo Žiliny, ktorý si to z lavičky MŠK namieril priamo do kempu prvého tímu repre. Klobúčik a držíme palce!

My sme len hútali nad tým, prečo Calzona prehliada ostatných obrancov s potenciálom na pravej strane. Do nominácie sa vošiel aj brankár Takáč, no je otázne, kto bude jednotkou na nasledujúce zápasy.