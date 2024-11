Nemáme sa čoho báť, znie zo šatne. Dvadsaťjednotka si na Holandsko verí

ŠAMORÍN. Slovenskí futbalisti do 21 rokov očakávajú vo štvrtkovom prípravnom zápase s Holandskom podobný priebeh ako v marcovom dueli so Španielskom, v ktorom triumfovali 2:0. Výber kouča Michaela Reizigera prešiel kvalifikáciou na budúcoročné majstrovstvá Európy do 21 rokov na Slovensku bez straty jediného bodu. Trénerský štáb vedený hlavným kormidelníkom Jaroslavom Kentošom napokon bude mať k dispozícii stredopoliara Tadeáša Hájovského, no z nominácie vypadol Alex Selecký. "Sme radi, že sa k nám pripojil Tado a je zdravotne v poriadku. Žiaľ, domov odchádza Alex Selecký, ktorý má svalové problémy. Vyhodnotili sme, že by nebol pripravený ani do jedného z dvojice zápasov, preto sa ďalej zapojí do prípravy vo svojom klube. Ostatní hráči sú zdravotne v poriadku," povedal pre SFZ asistent trénera Tibor Goljan.

Káder dvadsaťjednotky bol po nedeľňajšom zraze v kompletnom zložení od pondelka. "Je pravda, že v porovnaní s predchádzajúcim zrazom sme mali na prípravu na prvý zápas o jeden deň menej. V nedeľu a v pondelok prišli chlapci po zápasoch vo svojich kluboch. Preto bolo dôležité, aby dobre zregenerovali, niektorých hráčov sme už dali aj do záťaže. Ďalšie dni sme využili na to, aby sme sa dobre nachystali na Holandsko, a to nielen na tréningoch, ale aj na mítingoch," uviedol 46-ročný asistent.

Holanďania v kvalifikačnej skupine získali plný počet 30 bodov pri skóre 32:3. Aj táto štatistika vypovedá o tom, že tím trénera Reizigera, bývalého hráča Barcelony či AC Miláno, je vyvážený a má kvalitu smerom dopredu ako aj dozadu. "Holandský tím má vysokú kvalitu. Majú vynikajúce individuality. Chcú hrať kombinačný futbal, no súčasne vedia aj dobre brániť. Samozrejme, kvalitu Holanďanov rešpektujeme a pre nás bude veľká výzva zdolať tohto súpera."

Holanďania na Slovensko nepricestujú so stredopoliarom Liverpoolu Ryanom Granberchom, ktorý je v nominácii áčka "Oranjes" na zápasy Ligy národov. Zo zdravotných dôvodov im vypadli ďalší dvaja dôležití hráči - krídelník Ian Maatsen z Aston Villy a defenzívny stredopoliar Kenneth Taylor z Ajaxu. "My sme si Holanďanov zanalyzovali. Majú výborných hráčov a aj keď urobili nejaké zmeny, stále majú vysokú kvalitu vo svojich radoch. Preto nie je ani dôležité, aké mená boli v pôvodnej nominácii a aké ich nahradia. Dôležité je, akým spôsobom chcú hrať v ofenzíve a defenzíve ako tím. Očakávame podobný zápas, aký bol v marci v Španielsku, kde sme väčšinu zápasu hrali bez lopty. Dôležité bude, čo sa bude diať po zisku lopty, či už to bude rýchly prechod do útoku alebo prejdeme do postupného útoku. Samozrejme, záleží aj od toho, čo nám súper dovolí. Sme však na tieto situácie nachystaní," uviedol Goljan. Jedným z najskúsenejších hráčov v slovenskej nominácii je so sedemnástimi štartmi hráč Ružomberka Adam Tučný. Aj ten priznal, že zápas s Holandskom bude jedna z najťažších previerok, akú v dvadsaťjednotke zažil. "Poznáme kvalitu súpera. Nemáme sa však čoho báť. Máme tiež svoju kvalitu. Určite to ale bude jeden z najlepších súperov, proti ktorým som nastúpil. Z uplynulých ôsmich zápasov sme vyhrali sedem, čo je veľmi pekná bilancia. Určite nám to dodáva sebavedomie a do týchto zápasov sebavedomie budeme určite potrebovať. Dôležitá bude mentálna sila. Čaká nás kvalitný súper, ktorý vie hrať s loptou. Možno nás aj niekedy zatlačia, no musíme byť na to nachystaní."