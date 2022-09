Vošiel do kabíny rozhodcov. Disciplinárka potrestala Slovan aj Trutza

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) sa zaoberala vstupom športového riaditeľa ŠK Slovan Bratislava Richarda Trutza do kabíny rozhodcov počas polčasovej prestávky stretnutia medzi ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda.

Kabína rozhodcov nebola zo strany usporiadateľa stretnutia zabezpečená voči vstupu osôb, ktoré na to nie sú v zmysle predpisov SFZ oprávnené.

"Disciplinárna komisia považuje akúkoľvek interakciu medzi funkcionárom klubu a rozhodcami v priebehu stretnutia za neprijateľnú."

Slovanu Bratislava udelila za porušenie povinností organizátora stretnutia finančnú pokutu 1500 eur.

Richardovi Trutzovi udelila DK za poškodenie dobrého mena futbalu finančnú pokutu 1500 eur.

Zároveň dostal zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia a priestorov určených pre delegované osoby do konca súťažného ročníka 2022/23.