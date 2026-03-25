Slovákom nevyšiel úvod druhej fázy kvalifikácie ME. Podľahli mladým Chorvátom

Slovenskí futbalisti do 17 rokov (Autor: Slovenský futbalový zväz﻿)
TASR|25. mar 2026 o 16:21
ShareTweet0

Zverenci trénera Juraja Pekára budú v sobotu čeliť Poliakom.

Druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov

Chorvátsko - Slovensko 5:2 (4:1)

Góly: 30. Žužič Škafar, 33. a 41. Dedič, 40. Benkotič (z 11 m), 84. Ruso - 28. Tomáško (z 11 m), 90.+2 Prekop

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov podľahli rovesníkom z Chorvátska 2:5 na úvod 7. skupiny A-divízie kvalifikácie ME v poľskom Opole.

Na európsky šampionát hráčov do 17 rokov, ktorý bude na prelome mája a júna hostiť Estónsko, postúpia iba víťazi skupín.

Zverenci trénera Juraja Pekára budú v sobotu čeliť Poliakom a účinkovanie v kvalifikačnej skupine zakončia v utorok proti Írom.

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slovákom nevyšiel úvod druhej fázy kvalifikácie ME. Podľahli mladým Chorvátom