Slovákom nevyšiel úvod druhej fázy kvalifikácie ME. Podľahli mladým Chorvátom

Druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
Chorvátsko - Slovensko 5:2 (4:1)
Góly: 30. Žužič Škafar, 33. a 41. Dedič, 40. Benkotič (z 11 m), 84. Ruso - 28. Tomáško (z 11 m), 90.+2 Prekop
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov podľahli rovesníkom z Chorvátska 2:5 na úvod 7. skupiny A-divízie kvalifikácie ME v poľskom Opole.
Na európsky šampionát hráčov do 17 rokov, ktorý bude na prelome mája a júna hostiť Estónsko, postúpia iba víťazi skupín.
Zverenci trénera Juraja Pekára budú v sobotu čeliť Poliakom a účinkovanie v kvalifikačnej skupine zakončia v utorok proti Írom.