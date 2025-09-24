Slovenkám nevyšiel vstup do kvalifikácie. V derby úradovala jedna hráčka

Slovenské futbalistky do 17 rokov.
Slovenské futbalistky do 17 rokov. (Zdroj: SFZ, Autor: Petra Ďuráčiová)
24. sep 2025
Najlepšie tri tímy zo skupiny postúpia do ďalej fázy.

Kvalifikácia ME vo futbale 2026 žien do 17 rokov

Turnaj 1. kola - Liga A, 3. skupina:

Slovensko - Česko 0:2 (0:1)

Góly: 22. a 49. Šafářová

ASSEN. Slovenské futbalistky do 17 rokov vstúpili do kvalifikácie ME 2026 v Severnom Írskom prehrou 0:2 s Českom.

Ďalší zápas v holandskom Assene ich čaká v sobotu proti domácemu družstvu a na záver sa stretnú s Andorrou (30.9.).

Brankárka Tamarka Turlíková inkasovala v stredu oba góly od stredopoliarky Diany Šafářovej.

Najlepšie tri tímy zo skupiny postúpia do ďalej fázy, ktorá je na programe na jar 2026.

Štvrtý tím absolvuje kvalifikáciu na ME 2027 v B-skupine, odkiaľ má šancu postúpiť na záverečný turnaj len jedna z 21 krajín.

