Neviem si predstaviť, že by Slovák ohováral Talianov. Calzona by mal ubrať z ega, vraví Vittek

Na jednej strane prišiel uznávaný odborník, ktorý spolupracoval aj s Marekom Hamšíkom v Neapole, no zároveň nikdy neviedol mužstvo ako hlavný tréner.

"Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas. Naša cesta je dlhá. Nenechám sa ovplyvniť výsledkami. Ak by sme tento zápas hrali v septembri, možno by sme prehrali 0:4," povedal Calzona v pozápasovom hodnotení.

Hráčom po zápase zablahoželal za snahu. "Mali sme viac príležitostí ako Luxembursko, nevidím dôvod na veľkú negativitu," doplnil.