Slovenská dvadsaťjednotka zdolala Bulharsko, v Turecku ešte vyzve jedného súpera

Vladimír Trabalík, autor gólu SR 21: "Tento zásah je pre rodičov, im ho venujem. Bulhari boli veľmi nepríjemný súper, hrali do tela a dohrávali súboje."

Mário Auxt, asistent trénera SR 21: "Prežili sme náročný zápas, proti fyzicky silnému súperovi, ktorý bol agresívny a robil nám hlavne v prvom polčase problémy pri prechode do útoku. Ťažko sme sa dostávali do šancí. Do druhého polčasu sme vkročili aktívne, mali sme niekoľko streleckých pokusov. Bol to zápas o jednom góle, ktorý sa nám podarilo streliť po kolmej akcii. Zápas sme výsledkovo zvládli."