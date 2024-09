ONLINE: Slovensko U21 - Bielorusko U21 dnes, prípravný zápas LIVE (futbal)

Kaprálik posielal center z pravej strany do vápna, ale jeho pokus bol zblokovaný.

Bielorusko dalo gól! Autorom gólu z pokutového kopu je RADZIVON PYACHURA. Domáci stredopoliar to zobral na seba a s prehľadom penaltu premieňa.

Slovensko dalo gól! Mário Sauer zahrával rohový kop. Loptu poslal na malé vápno, kde bol úplne voľný ROMAN ČEPERKAI a ten poľahky posiela loptu do brány.

Veselovský poslal center do vápna, kde si zbiehal Marcelli, ale pred ním loptu odvrátil Guz.

Domáci sú v druhom polčase aktívni. Krasnov posielal dlhý pas za obranu, kde si zbiehal Shumansky, ale dobre vybehol Frühwald a loptu odkopol do bezpečia.

