Mladí Slováci postúpili v bojoch o ME. Remizovali s Anglickom

Kvalifikácia ME 2022 hráčov do 17 rokov

BORISOV. Slovenskí futbalisti do 17 rokov postúpili do ďalšej fázy kvalifikácie o postup na ME 2022.

V piatok remizovali na turnaji v bieloruskom Borisove s Anglickom 2:2. Zverenci reprezentačného trénera Branislava Fodreka postúpili z 2. miesta spoločne so svojimi súpermi.

Slováci zaznamenali na turnaji jedno víťazstvo a dve remízy. Obsadili druhú priečku s piatimi bodmi.

Postup do ďalšej fázy si mohli vybojovať prvé dva tímy priamo a najlepšie štyri mužstvá z tretích miest z 13. skupín. Finálový turnaj sa bude hrať v máji 2022 v Izraeli.