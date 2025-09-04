Kentošov tím sa obmieňa, ciele zostávajú. Dvadsaťjednotka začína kvalifikáciu na ME

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov vstúpi v piatok naplno do nového cyklu s obmenenou generáciou hráčov.
Zverencov trénera Jaroslava Kentoša čaká o 18.00 h v Skalici úvodný zápas kvalifikácie na ME 2027 v Srbsku a Albánsku. Vyzvú v ňom Andorru, ktorá už kvalifikáciu začala, a „sokolíci“ sú v dueli v pozícii favoritov.
„Dvadsaťjednotka“ sa v júni zúčastnila po ôsmich rokoch na ME, ktoré hostilo Slovensko. V silnej konkurencii Španielska (2:3) a Talianska (0:1) nepostúpili domáci z A-skupiny, no hráči narodení v rokoch 2002 a 2003 sa rozlúčili triumfom 2:1 nad Rumunskom na Tehelnom poli.
V nominácii trénera Kentoša dostalo v prebiehajúcom asociačnom termíne priestor celkovo desať nových hráčov, ktorí sa môžu predviesť nielen v Skalici, ale aj v Nisporeni, kde sa „sokolíci“ v utorok stretnú s domácim Moldavskom.
Slovensko - Andorra (kvalifikácia EURO U21 2027)
piatok 5. septembra, 18:00 h
predpokladané zostavy:
Slovensko: Ťapaj - Hranica, Mielke, Jakubko, Bagín - Gidi, M. Sauer, Fiala - F. Kóša, Griger, Marcelli
Andorra: De Castro - Vieira, Acosta, Rodriguez, Bienert - Ferreira, Linares, Cornella - Sola, Remolins, Guma
/Skalica, rozhodcovia: Vlatko - Vasilevskij, Mitrevskij (všetci Maced.)/
„Jakub Jakubko, Filip Mielke, Mário Sauer, Adam Griger, Nino Marcelli, to sú hráči na osi ihriska a očakávam od nich, že budú nositelia kvality a princípov našej hry, ale to isté očakávam aj od ďalších hráčov, ktorí majú dobrú výkonnosť v kluboch. Bude na nich, ako sa chytia šance,“ uviedol tréner Kentoš pre web futbalsfz.sk.
Jeho tím bojuje o historicky štvrtú účasť na šampionáte 21-ročných, v prípade Andorry by to bola premiéra. Tento tím vyhral z 81 kvalifikačných zápasov iba dva a v jedenástich remizoval.
„V tomto zložení budeme hrať prvýkrát, ale neobávam sa toho. Budeme sa držať našich princípov a chcieť produkovať aktívny futbal. Bez ohľadu na to, či hráme s Andorrou, Moldavskom alebo Anglickom.
Náš štýl hry sa meniť nebude. Verím, že čo najskôr vybudujeme systém hry, aby sme hrali na dobrej úrovni. Koncentrujeme sa na to, aby sme hráčov čo najlepšie pripravili a verím, že to zvládneme,“ povedal Kentoš.
Okrem spomínaných tímov čaká jeho tím v skupine aj Kazachstan a Írsko. Priamo na záverečný turnaj postúpia deviati víťazi skupiny a najlepšia krajina z tabuľky druhých tímov. V tej bude celkovo deväť reprezentácii, z ktorých osem zabojuje v baráži o zvyšné štyri miestenky.