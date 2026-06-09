    Pôvodný zápas zrušili pre obavy z eboly. Kongo odohralo generálku bez divákov

    Futbalisti DR Kongo
    Futbalisti DR Kongo (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|9. jún 2026 o 20:41
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    Afričania podľahli juhoamerickej krajine.

    Futbalisti Konžskej demokratickej republiky prehrali v utorkovom prípravnom stretnutí v španielskom Cadize s Čile 1:2. Pre africkú krajinu to bola generálka na MS 2026, kde sa v K-skupine stretne s Portugalskom, Kolumbiou a Uzbekistanom.

    Stretnutie sa hralo vo Francúzsku v Orléanse bez divákov. Africký tím sa kvalifikoval na šampionát iba druhýkrát v histórii a nadviaže na svoj premiérový štart z roku 1974.

    Čiľania si naposledy zahrali na MS v roku 2014, na tohtoročný šampionát sa neprebojovali. Po bezgólovom polčase sa dvakrát trafili z diaľky, za Kongo znížil v závere obranca Joris Kayembe z belgického Genku. Loptu do siete potom ešte poslal Bakambu, ale keďže to bolo evidentne rukou, jeho trefa nemohla platiť.

    Pôvodne mal tím Konga na generálku nastúpiť v utorok počas sústredenia v Marbelle v inom španielskom meste La Línea de la Concepción, ale starosta stretnutia pre obavy z epidémie eboly v stredoafrickej krajine zrušil. Zápas sa napokon presunul do Francúzska.

    Hráči Konga sa na šampionát pripravovali najprv v Belgicku, kde minulú stredu uhrali remízu 0:0 s Dánskom.

    Väčšina členov kádra pôsobí v európskych kluboch, preto splnili požiadavku USA, aby vo svojej krajine neboli najmenej posledné tri týždne. Základňu počas turnaja budú mať Afričania v Houstone, skupinovú fázu začnú proti Portugalcom 17. júna.

    V ďalšom zápase reprezentanti Číny remizovali na domácej pôde v Chang-čou s Thajskom 0:0.

    prípravné zápasy - utorok, 9. jún:

    Čína - Thajsko 0:0

    Arménsko - Moldavsko 1:1 (0:0)

    Góly: 89. Serobjan - 90.+1 Bogaciuc

    DR Kongo - Čile 1:2 (0:0)

    Góly: 88. Kayembe - 52. Cepeda, 86. Sepulveda

    Lotyšsko - Faerské ostrovy 0:1 (0:0)

    Gól: 81. Sörensen

    Litva - Estónsko 1:0 (0:0)

    Gól: 80. Mustmaa

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti DR Kongo
    Futbalisti DR Kongo
    Pôvodný zápas zrušili pre obavy z eboly. Kongo odohralo generálku bez divákov
    dnes 20:41
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