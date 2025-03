Odpočítavanie sa začalo. Do EURO U21 na Slovensku zostáva 100 dní

BRATISLAVA. V pondelok odštartovalo odpočítavanie sto dní do začiatku majstrovstiev Európy do 21 rokov , ktoré sa uskutočnia na Slovensku.

"Veľmi dobré ohlasy máme na nastavenie cien vstupeniek. Niektoré zápasy sú aktuálne vypredané, no dobrou správou pre všetkých fanúšikov je, že koncom marca dôjde k uvoľneniu ďalších vstupeniek do predaja," doplnil prvý muž slovenského futbalu.

"Dostávame sa do finálnej fázy príprav. Naše aktivity teraz musíme preniesť ´z papiera´ do reality. Všetky plány a koncepty budú hotové do konca marca a od apríla to už bude najmä o práci v teréne s ľuďmi a dodávateľmi zapojenými do organizácie priamo v miestach konania šampionátu.

Okrem štadiónov nás čaká aj príprava tréningových plôch, revitalizácia trávnikov a úprava reklamných bannerov tak, aby bolo všetko pripravené v súlade s požiadavkami UEFA."

Posledná kontrola od UEFA

Organizačný výbor, ktorý priamo spadá pod Slovenský futbalový zväz, má za sebou poslednú kontrolu pred šampionátom zo strany UEFA.

"Počas posledného februárového týždňa sme spolu so zástupcami UEFA prešli opätovne všetky štadióny, na ktorých sa budú konať júnové majstrovstvá Európy. Táto kontrola bola najpočetnejšia a zúčastnilo sa jej spolu až 37 ľudí vrátane členov organizačného výboru.

Bola to posledná návšteva a ďalšou métou je už samotný šampionát. S našou pripravenosťou vyjadrila UEFA veľkú spokojnosť," dodala Berdisová.