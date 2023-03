Slovenky čakajú prípravné zápasy, oba duely s Fínskom odohrajú v Senci

"Chceli by sme v rámci nášho systému zosúladiť hru dvojíc, trojíc, prípadne urobiť len malé korektúry v rámci pozícií hráčok v nich počas tohto dvojzápasu.

Pre zverenkyne trénera Petra Kopúňa to bude jedna z posledných šancí pripraviť sa na I. ročník C-divízie Ligy národov. Slovenky sa dozvedia mená súperiek 2. mája.

Od posledného kvalifikačného stretnutia sme ani raz nehrali v takom zložení ako predtým, stále hľadáme optimum," vysvetlil Kopúň, čo očakáva od duelov proti Fínkam, pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Vždy ide o výsledok. Ale ak by sme hľadeli len na ten, možno by som už ani nemal byť vo funkcii. Faktom je, že toto je aj pre ženský národný tím ojedinelá možnosť nesúťažných stretnutí, pretože do septembra už nebude žiaden prípravný zápas.

Začne sa Liga národov a na tú nadviaže kvalifikácia ME, nebude kde skúšať a testovať. Sme vo fáze odchodu jednej silnej skupiny hráčok ako Ondrušová, Haršanyová, materské povinnosti má Bíróová a otvára sa nová kapitola.

Píšu ju Mikolajová, Šurnovská, Lemešová, hlásia sa Panáková, Morávková, Mudráková. Teraz tu ešte ten priestor je, potom ho už tím ani tréner mať nebudú," myslí si tréner ženskej reprezentácie.

Slovenky neskórovali v piatich zápasoch

V septembrovom záverečnom dueli kvalifikácie o postup na MS 2023 podľahli Írkam 0:1, v novembrových prípravných stretnutiach nestačili na Belgičanky (0:7) ani Rakúšanky (0:3) a počas februárového sústredenia v Turecku prehrali s Maročankami (0:3) a remizovali so Srbkami (0:0).