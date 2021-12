Slovenskí mladíci spoznali súperov v boji o ME. Trénerovi sedemnástky osud prial

NYON. Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov sa v druhej fáze kvalifikácie ME na turnaji tzv. Elite Round v marci 2022 stretne s domácim Holandskom, Gréckom a Maďarskom. Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone.

Osem víťazov skupín a sedem najlepších z 2. miest sa kvalifikuje do Izraela na záverečný turnaj ME, ktorý sa hrá od 16. mája do 1. júna 2022.

"Som rád, že už vieme, na koho sa nám treba nachystať. Mal som pred žrebom jediné prianie, vyhnúť sa zo štvrtého koša Francúzsku, osud mi to splnil, takže som spokojný,“ povedal pre oficiálnu webovú stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Branislav Fodrek, tréner reprezentácie do 17 rokov (ročník narodenia 2005).