VIDEO: Od kolmice na Weissa po úžasný obrat. Takto si Slovan splnil sen o Lige majstrov

BRATISLAVA. Dávid Strelec ustál ťažký súboj v strede poľa, kolmicou poslal do šance Vladimíra Weissa a kapitán belasých prekonal Filipa Dujmoviča.

"Fantastické zakončenie Weissa. Vbehol za obranu a zakončil to s prehľadom. Ale to, čo urobil Strelec? To od neho potrebujeme. Pre toto sem prišiel," hodnotil v prenose export STVR Marián Zeman.

Práve tento moment proti severomacedónskemu FC Struga naštartoval pred necelými dvoma mesiacmi cestu Slovana Bratislava do Ligy majstrov.