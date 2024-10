Manchester City mal prevahu, ale nie šance. K výhre ho nasmerovali až kiksy Slovana

Mládežnícka Liga majstrov - 2. kolo

V úvodnom polčase to síce bola hra na jednu bránku, ale do gólových šancí sa papierový favorit stretnutia prakticky nedostal.

"McAidoo je hráč, ktorý vyhľadáva súboje jedného proti jednému. Zatiaľ chýbajú kolmé nábehy a hostia hrajú to isté, čo proti Interu Miláno. Vtedy sa im to nevyplatilo," hodnotil spolukomentátor Martin Mikulič.

V 44. minúte však fauloval Roman Tománek vo vlastnej šestnástke McAidoa, hoci útočiaci hráč nebol ani zďaleka v ideálnej pozícii. Loptu si na biely bod postavil Jacob Wright a prudkou strelou otvoril skóre.

"Tománek do súpera úplne zbytočne zašiel. Je to darovaná penalta. Ak by bolo skóre 0:0, v prípade hostí by začala narastať nervozita, keďže úvodný zápas prehrali a potrebujú zbierať body," vravel Mikulič.