Slovan musel odložiť duel proti Gašparíkovmu tímu. Zápas narušilo počasie

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava neodohrali prípravný zápas s Górnikom Zabrze na sústredení v Turecku v plánovanom termíne.
Duel mal pôvodne začať v piatok o 14.00 h, vo štvrtok ho presunuli z dôvodu priaznivejšej predpovedi počasia na 12.00 h, ale stretnutie napokon nezačalo ani v tomto termíne. Dôvodom bol silný dážď.
„Belasí“ na sociálnej sieti takisto informovali, že aktuálne je v riešení, či sa zápas odohrá v piatok v neskoršom čase.
O tom, či a kedy sa duel odohrá, budú informovať prostredníctvom komunikačných kanálov.