Slovan musel odložiť duel proti Gašparíkovmu tímu. Zápas narušilo počasie

Hráči Slovana. (Autor: TASR)
23. jan 2026 o 12:10
Klub nevie, či sa zápas vôbec odohrá.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava neodohrali prípravný zápas s Górnikom Zabrze na sústredení v Turecku v plánovanom termíne.

Duel mal pôvodne začať v piatok o 14.00 h, vo štvrtok ho presunuli z dôvodu priaznivejšej predpovedi počasia na 12.00 h, ale stretnutie napokon nezačalo ani v tomto termíne. Dôvodom bol silný dážď.

„Belasí“ na sociálnej sieti takisto informovali, že aktuálne je v riešení, či sa zápas odohrá v piatok v neskoršom čase.

O tom, či a kedy sa duel odohrá, budú informovať prostredníctvom komunikačných kanálov.

