V 14. kole MONACObet ligy hostí ŠK Slovan Bratislava U21 mužstvo Považskej Bystrice. Stretnutie sa začína o 10:30.



Slovan sa prepadol na posledné 14. miesto. V doterajších trinástich zápasoch získal 12 bodov. Na predposledné Humenné stráca jeden bod, no dnešný zápas má k dobru. Belasí z uplynulých piatich duelov jeden vyhrali, keď uspeli v malom bratislavskom derby a zdolali Petržalku 2:1. No v minulom kole podľahli Humennému 0:2.



P. Bystrici sa darí, nachádza sa na 5. priečke so ziskom 20 bodov. Na štvrté Zlaté Moravce stráca tri body. Pred šiestym Pohroním má dvojbodový náskok, ale odohrala o duel viac. P. Bystrica vyhrala dva zápasy po sebe, nad Pohroním zvíťazila 2:1 a Šamorín zdolala 4:3.