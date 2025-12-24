Slavia uzavrela ságu ohľadom Trpišovského. Tréner podpísal ďalšiu viacročnú zmluvu

Jindřich Trpišovský podpísal so Slaviou Praha novú zmluvu a bude trénerom úradujúceho českého futbalového majstra až do roku 2029.
Súčasťou kontraktu je opcia na ďalšie tri roky. Rovnako dlho budú v pražskom klube pokračovať aj asistent Zdeněk Houštecký a kouč brankárov Štefan Kolář. Slavia to oznámila na Štedrý deň na svojom webe.
Trpišovský v Slavii pôsobí od roku 2017, keď na lavičke červenobielych nahradil odvolaného Jaroslava Šilhavého. Pražania odvtedy získali štyri majstrovské tituly a štyrikrát vyhrali domácu pohárovú súťaž.
"V podstate to znamená, že každý rok pribudla jedna trofej, čo je mimoriadny počin. Želal by som si, aby nastavené tempo pokračovalo. Teda minimálne jeden ligový titul za dva roky a jeden domáci pohár za dva roky," povedal predseda klubového predstavenstva Jaroslav Tvrdík.
Klub s realizačným tímom s predstihom predĺžil zmluvu o tri a pol roka. Kontrakt tréneri podpísali podľa Slavie už v minulom týždni vo štvrtok v Žižkovskej veži.
"Je to pre nás všetkých odmena, tiež obrovský záväzok," povedal Trpišovský. "Záväzok k tomu, aby sme v práci pokračovali tak, ako sme ju robili v predchádzajúcich ôsmich rokoch.
Želám si, aby naša práca ďalej prinášala radosť, športové úspechy, trofeje a samozrejme tiež rozvoj hráčov," doplnil 49-ročný kouč, ktorý v najvyššej súťaži viedol tiež Liberec a predtým pôsobil v druholigovej Viktorii Žižkov.
Jeho súčasný tím po jesennej časti vedie ligovú tabuľku so sedembodovým náskokom pred Spartou a zatiaľ bez porážky smeruje za obhajobou titulu.
Na výhru naopak Slavia čaká v hlavnej fáze Ligy majstrov, kde v doterajších šiestich zápasoch dosiahla na tri remízy a pred záverečnými dvoma zápasmi má štvorbodovú stratu na postupové pozície.