Penalta či nie? Slávistov dvakrát zarmútil VAR. Arsenal vyrovnal rekord spred 122 rokov

BRATISLAVA. Slavia Praha bola dvadsať minút zdatným súperom lídrovi Premier League, ale Arsenal nakoniec s prehľadom zvíťazil 3:0 v pražskom Edene vo 4. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Domáci zaznamenali jedinú strelu do priestoru brány až v pridanom čase. Arsenal ťahá úctyhodné série: osem zápasov bez inkasovaného gólu a desať výhier v rade.
Penalta ich zložila
Pražský tím sa nezľakol súpera a v úvode zápasu mal aj náznaky šancí. „Dobre sme vstúpili do zápasu, ale z náznakov sme toho veľa nevyťažili a súper mal nebezpečné štandardky,“ zhodnotil zápas domáci tréner Jindřich Trpišovský.
„Hosťom sme nedávali priestor na kombináciu, no potom prišiel moment, ktorý súperovi pomohol a nám uškodil,“ doplnil.
Narážal na pokutový kop v 32. minúte po ruke Lukáša Provoda. Rozhodca ho nariadil po konzultácii s VAR.
Brankár Jakub Markovič síce dobre odhadol smer strely Bukaya Saku, ale bol to výborne kopnutý pokutový kop, takže nemal nárok.
VIDEO: Ruka Lukáša Provoda v pokutovom území
Bol to kľúčový moment zápasu, keď hostia definitívne prevzali iniciatívu.
„Prvý polčas sme sa dokázali súperovi rovnať, no stačil jeden smolný moment, penalta. Snažili sme sa byť agresívni, presovali sme, ale jedenástka nás trochu zložila,“ vravel po stretnutí útočník Slavie Tomáš Chorý.
Chorý musel ísť dole už v úvode druhého polčasu. „V pätnástej-dvadsiatej minúte som dostal do stehna a tuhlo mi to, nemohol som to rozbehnúť. Chcel som to ešte skúsiť po polčase, ale ten pohyb nebol taký, ako som si to predstavoval,“ doplnil.
VIDEO: Zostrih zápasu Slavia Praha - Arsenal
Darovali gól súperovi
Líder Premier League v úvode druhého polčasu rýchlo zvýšil na rozdiel dvoch gólov. Po centri z ľavej strany skóroval zblízka Mikel Merino.
„Bol to brejk traja na troch a potom sme sa blbo poskladali vo vápne,“ stručne opísal inkriminovaný moment obranca Slavie David Zima.
„Dali sme im gól zadarmo, bol to hlavný zlom v zápase,“ zdôraznil tréner Trpišovský.
VIDEO: Prvý gól Mikela Merina proti Slavii Praha
Merino dokonale zastúpil zraneného Viktora Gyökeresa a pridal aj ďalší gól. Jakub Markovič si šiel po center s otvorenou náručou, ale predsa nie dostatočne dôrazne a hráč hostí loptu stihol hlavou usmerniť do brány.
„Góly môžu vyzerať ľahko, ale ťažké to je desať sekúnd pred gólom, keď sa snažíš nájsť ideálnu pozíciu, využívať voľné priestory,“ uviedol po zápase Merino, ktorého zvolili aj za muža zápasu.
„Sme silný tím a hráme naozaj skvele, s čistými kontami a dobrými individuálnymi a kolektívnymi výkonmi. Ale stále je to len začiatok,“ doplnil Merino.
Odvolaná penalta
Arsenal nedostal gól už v ôsmom súťažnom stretnutí po sebe. Dokázal to po prvý raz od roku 1903, keď ešte pôsobil v druhej najvyššej súťaži.
Súčasný líder Premier League je navyše prvý anglický klub po 55 rokoch, ktorý neinkasoval v prvých štyroch zápasoch Ligy majstrov, respektíve v Pohári európskych majstrov. V sezóne 1969/70 to dokázal Leeds United.
Slavii v závere stretnutia na chvíľu svitla nádej aspoň na čestný gól. Rozhodca Aghajev z Azerbajdžanu nariadil po súboji Bena Whitea s Provodom pokutový kop.
VIDEO: Súboj Bena Whitea a Lukáša Provoda
Následne však opäť prišla intervencia VAR. Hlavný arbiter si situáciu pozrel aj na obrazovke a penaltu odvolal s vysvetlením, že anglický obranca trafil v súboji najprv loptu.
Diváci už druhý raz v zápase dali najavo svoje sklamanie skandovaním „UEFA – mafia“.
Využili chyby domácich
Slavia je v ligovej fáze stále bez víťazstva, na konte má dva body za dve remízy doma s Bodo/Glimt a vonku s Atalantou.
„V Taliansku sa viac hrá takticky, viac sa to podobá českému futbalu. Anglický futbal je viac o dynamike. Navyše, tí hráči sú bystrí a vedeli využiť naše chyby,“ skonštatoval David Zima.
„Bol to od nás výkon na maximum, ale dostali sme tri góly, jeden z penalty, druhý a tretí po našich chybách. Tieto zápasy sú však pre našich hráčov obrovskou školou do ďalšej kariéry,“ podčiarkol tréner Trpišovský.