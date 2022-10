Lobotka sa vracia do Ajaxu, kde povedal pamätnú vetu. Škriniar bráni Lewandowského

Na opačnej strane by sa v stretnutí mohol objaviť slovenský záložník Erik Jirka, jeho krajan, náhradný brankár Marián Tvrdoň bude zrejme len na striedačke.

Ich tím si naposledy zmeral sily s európskym veľkoklubom v skupinovej fáze Lige majstrov 2013/14 a celkovo mu podľahol 0:6.

Lobotka sa vráti do Ajaxu

Ďalší Slovák sa v prestížnej súťaži predstaví v drese Neapolu – tím Stanislava Lobotku zavíta na ihrisko Ajaxu Amsterdam a bude bojovať o tretí triumf v A-skupine.

Pre slovenského špílmachra to bude špecifický zápas, keďže pred deviatimi rokmi pôsobil jednu sezónu v juniorke Ajaxu.

Po príchode povedal mladý Trenčan pamätnú vetu: "This is my sen, but now it is realita."