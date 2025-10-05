ONLINE: MFK Skalica - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 10. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Skalica - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 10. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
05.10.2025 o 17:00
10. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
Prajem pekný podvečer pri sledovaní futbalového zápasu Nike ligy medzi MFK Skalica a DAC 1904 Dunajská Streda.
MFK Skalica
Domáci futbalisti dokázali nazbierať v prebiehajúcom ročníku zatiaľ 9 bodov a majú negatívne skóre 8:13. Skaličania odohrali svoj posledný ligový zápas na pôde Michaloviec a prehrali 0:2. Skalica zaknihovala svoje posledné víťazstvo na domácej pôde proti Košiciam. Jediný gól celého zápasu strelil Erik Daniel. Domáci dali najmenej gólov v celej súťaži.
DAV 1904 Dunajská Streda
Hostia sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Sú lídrom Nike ligy. Sú na čele pred bratislavským Slovanom, ktorý má však zápas k dobru. DAC má na svojom konte 18 bodov a pozitívne skóre 17:6. Dunajská Streda prehrala v tejto sezóne zatiaľ iba jediný zápas a to v Bratislave na pôde Slovana. Vo výbornom zápase napokon padla a prehrala 2:3.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
5
3
1
17:6
18
V
R
P
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
2
2
5
10:17
8
R
R
P
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body