Vitajte pri sledovaní online prenosu z prvého kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie, v ktorom Skalica nachádzajúca sa na momentálne neohrozenom deviatom mieste privíta sklamanú Banskú Bystricu, ktorej ušiel postup do skupiny o titul v poslednej možnej chvíli naozaj smolným spôsobom. Domáci sa pokúsia vybojovať prvé víťazstvo v rámci jarnej časti sezóny, pretože zatiaľ v nej prehrali tesne oba zápasy vonku s Dunajskou Stredou a Košicami, v ďalších dvoch domácich zápasoch uhrali dve remízy so Žilinou a Trenčínom. Hostia nezvládli záver zápasu v domácom prostredí proti Košiciam, keď veľmi dlho viedli, ale napokon v posledných diesiatich minútach inkasovali vyrovnávajúci gól, ktorý ich pripravil o postup do skupiny o titul, pretože v rámci vytvorenej minitabuľky vzájomných zápasov štyroch tímov s 34 bodmi skončili až za Podbrezovou a Ružomberkom, takže smolný čierny Peter zostal Banskej Bystrici a Trenčínu. Hostí tak zrejme čaká v skupine o udržanie súboj na diaľku práve s Trenčínom o konečné siedme miesto, ktoré môže znamenať aspoň účasť v play-off o miestenku do predkôl Európskej konferenčnej ligy, pretože náskok týchto dvoch mužstiev práve pred deviatou Skalicou je priepastných jednásť bodov. Domáci by tak prípadným víťazstvom mohli stratu skresať, ale nevyzerá to veľmi pravdepodobne vzhľadom na fakt, že v oboch doterajších vzájomných zápasoch v tejto sezóne vyhrala Banská Bystrica.