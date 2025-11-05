SFZ odmieta obvinenia ministra. Huliakove slová označil za vedomé klamstvo

BRATISLAVA. Slovenský futbalový zväz (SFZ) odmieta výroky ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka, podľa ktorého má organizácia osemmiliónovú stratu.
V oficiálnom stanovisku označil zväz takéto tvrdenia za „vedomé klamstvo“ a poškodzovanie dobrého mena SFZ.
Podľa zväzu je jeho hospodárenie transparentné a pravidelne kontrolované v súlade so zákonom aj vnútornými predpismi.
„Na konferencii SFZ 3. októbra 2025 bola schválená účtovná závierka SFZ a dcérskych spoločností overená auditom. Hospodárenie za rok 2024 bolo vyrovnané a skončilo kladným výsledkom 12 214,92 eura,“ uvádza sa v stanovisku.
Audit, ktorý vypracovala spoločnosť Audit Alliance, s. r. o., konštatoval, že účtovná závierka poskytuje „pravdivý a verný obraz finančnej situácie SFZ“.
Čo povedal Huliak?
Minister Huliak najskôr v rozhovore pre televíziu Kanal 1 uviedol, že Slovenský futbalový zväz je „v deficite osem miliónov eur“. Tému otvoril v súvislosti s financovaním modernizácie športovej infraštruktúry v menších mestách a obciach.
„Viete si predstaviť, keby boli tie peniaze v nenažratom futbalovom zväze, ktorý má dnes deficit osem miliónov?“ povedal minister.
O niekoľko dní neskôr Huliak svoje vyjadrenia ešte pritvrdil. V relácii Braňo Závodský Naživo v utorok poobede uviedol, že na SFZ momentálne prebieha kontrola, ktorá podľa neho môže odhaliť vážne nezrovnalosti.
„Prebieha kontrola na SFZ. Tam sa obávam najhoršieho. Tu skutočne prídeme do takých záležitostí, až sa bude triasť zem,“ povedal minister.
„Keby som mal dnes, v tejto minúte, urobiť opatrenia, tak sa dostanem do stavu, že musím odobrať akreditáciu SFZ ako oprávnenému poberateľovi financií. Kontrola ešte neprebehla celá, máme problém s vydokladovaním istých záležitostí. Počkám si na výsledky kontroly,“ doplnil Huliak.
Zväz zároveň pripomenul, že všetky informácie o rozpočte, výročných správach, zápisniciach či kontrolách zverejňuje na svojom webe.
SFZ reagoval aj na Huliakove vyjadrenia o závažných pochybeniach pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Tvrdí, že ide o nepravdivé informácie.
Administratívna kontrola ministerstva za rok 2023 bola podľa zväzu ukončená bez výhrad, kontrola za rok 2024 konštatovala iba drobné porušenie finančnej disciplíny vo výške 3762 eur, čo predstavuje len 0,0002 % z celkovej sumy štátnej podpory (viac ako 16,2 milióna eur). Táto suma bola vrátená do štátneho rozpočtu 20. augusta 2025.
Nič nenasvedčuje tomu, že sa nájdu pochybenia
Ďalšie dve kontroly – opätovná revízia príspevku uznanému športu za rok 2023 a výstavba štadióna v Prešove – podľa SFZ stále prebiehajú, pričom „nič nenasvedčuje tomu, že by kontrolóri našli zásadné pochybenia“.
Zväz odmieta aj obvinenia, že by neposkytoval súčinnosť: „Naopak, poskytujeme všetky potrebné doklady a dokumenty,“ uviedol SFZ.
V závere stanoviska futbalový zväz zdôraznil, že sa vždy snažil o konštruktívnu spoluprácu so štátnymi orgánmi aj politickými stranami v záujme rozvoja športu.
„Konfrontácia nie je našou voľbou, ale sme na ňu pripravení. SFZ použije všetky možnosti na ochranu svojej integrity a záujmov svojich viac ako sto tisíc členov,“ píše sa v závere dokumentu.