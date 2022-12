Žmýkajú z citróna čoraz viac, tvrdí o novom formáte MS bývalý šéf FIFA

BERLÍN. Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Sepp Blatter kritizuje plány svojho nástupcu Gianniho Infantina ohľadom majstrovstiev sveta so 48 účastníkmi.

V rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit v stredu uviedol, že to, čo sa v súčasnosti deje, je príliš veľká komercializácia futbalu.

"Sú tu pokusy vyžmýkať z citróna čoraz viac. Napríklad majstrovstvá sveta so 48 tímami alebo klubové majstrovstvá sveta, ktoré treba vnímať ako priamu konkurenciu Ligy majstrov. FIFA zasahuje do klubového futbalu, do čoho ju vlastne nič nie je," povedal bývalý šéf FIFA.