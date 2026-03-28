Senegal nie je zmierený s odobratím trofeje. Na protest ju vystavili na štadióne

Futbalisti Senegalu oslavujú trofej. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. mar 2026 o 17:09
Futbalisti Senegalu vystavili trofej z Afrického pohára národov pred sobotňajším prípravným zápasom proti Peru na Stade de France v Paríži.

Trofej získali víťazstvom v kontroverznom finále proti Maroku, no prišli o ňu po rozhodnutí Africkej futbalovej konfederácie (CAF). Tá ustanovila Maroko za víťaza šampionátu.

Kapitán senegalskej reprezentácie Kalidou Koulibaly a jeho spoluhráči obkrúžili ihrisko pred duelom proti Peru počas predzápasového vystúpenia speváka Youssoua N'Doura.

Senegalská futbalová federácia (FSF) sa obrátila na Športový arbitrážny súd (CAS) po rozhodnutí odobrať krajine titul.

