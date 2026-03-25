Senegal sa nevzdáva. O odobratom titule rozhodne arbitráž v Lausanne

Sadio Mané zo Senegalu drží trofej nad hlavou a oslavuje so spoluhráčmi po víťazstve vo finále. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. mar 2026 o 17:56
CAS potvrdzuje prijatie odvolania Senegalskej futbalovej federácie.

Senegalská futbalová federácia (FSF) sa obrátila na Športový arbitrážny súd CAS po rozhodnutí odobrať krajine titul z tohtoročného Afrického pohára národov.

Švajčiarsky arbitrážny súd v stredu potvrdil, že sa prípadom bude zaoberať.

Africká futbalová konfederácia (CAF) za víťaza šampionátu dodatočne ustanovila Maroko, ktoré v januárovom finále pôvodne prehralo 0:1 po predĺžení.

Väčšina Senegalčanov v dôsledku nariadeného pokutového kopu v prospech Maroka v nadstavenom čase druhého polčasu opustila ihrisko a na popud trénera Papeho Thiawa zamierili do útrob štadióna.

Potom sa Senegalčania vrátili, po takmer 20-minútovom prerušení Brahim Diaz penaltu nepremenil a zápas vyústil do predĺženia. V jeho 4. minúte zariadil triumf Senegalu Pape Gueye.

„CAS potvrdzuje prijatie odvolania Senegalskej futbalovej federácie v kauze proti Africkej futbalovej federácii a Marockej kráľovskej futbalovej federácii,“ uvádza CAS vo vyhlásení podľa agentúry AFP.

