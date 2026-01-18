ONLINE: Senegal - Maroko dnes, Africký pohár národov LIVE (finále)

Futbalisti Senegalu a Maroka hrajú dnes finálový zápas Afrického pohára národov 2025. Duel štartuje o 20.00 h.
Senegal sa dostal do finále po výhre 1:0 s Egyptom, víťazný gól strelila hviezda tímu Sadio Mané.
Domáce Maroko si v boji o finále poradilo s Nigériou 1:0 až po penaltovom rozstrele.
Africký pohár národov Finále 2025/2026
18.01.2026 o 20:00
Senegal
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Maroko
Prenos
