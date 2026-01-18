ONLINE: Senegal - Maroko dnes, Africký pohár národov LIVE (finále)

Senegal - Maroko: ONLINE prenos z finálového zápasu Afrického pohára národov 2025.
Senegal - Maroko: ONLINE prenos z finálového zápasu Afrického pohára národov 2025. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. jan 2026 o 17:00
ShareTweet0

Sledujte s nami online prenos z finálového zápasu Afrického pohára národov 2025: Senegal - Maroko.

Futbalisti Senegalu a Maroka hrajú dnes finálový zápas Afrického pohára národov 2025. Duel štartuje o 20.00 h.

Senegal sa dostal do finále po výhre 1:0 s Egyptom, víťazný gól strelila hviezda tímu Sadio Mané.

Domáce Maroko si v boji o finále poradilo s Nigériou 1:0 až po penaltovom rozstrele.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Senegal - Maroko (futbal, Africký pohár národov 2025, finále, výsledky, nedeľa, naživo)

Africký pohár národov Finále 2025/2026
18.01.2026 o 20:00
Senegal
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Maroko
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.

Pavúk Afrického pohára národov

Reprezentácie

Senegal - Maroko: ONLINE prenos z finálového zápasu Afrického pohára národov 2025. online
Senegal - Maroko: ONLINE prenos z finálového zápasu Afrického pohára národov 2025. online
ONLINE: Senegal - Maroko dnes, Africký pohár národov LIVE (finále)
dnes 17:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»ONLINE: Senegal - Maroko dnes, Africký pohár národov LIVE (finále)